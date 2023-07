L’indiscrezione: Cuadrado apre al Fenerbahce. La situazione

Juan Cuadrado ha memorizzato la proposta del Fenerbahce, vi avevamo anticipato già durante la trattativa per Dzeko che i turchi erano usciti a sorpresa anche per l’esterno colombiano che da qualche giorno si è liberato dalla Juve. Circa una settimana fa avevamo aggiunto che Cuadrado avrebbe voluto prendere tempo, in attesa di qualche proposta sa Inghilterra, Serie A o Spagna. Non è escluso che la proposta arrivi nei prossimi giorni, quindi fino a quale momento serve procedere con cautela. Ma intanto Cuadrado (accostato alla Lazio ma senza alcun tipo di conferma) ha aperto al Fenerbahce e la prossima settimana potrebbe essere indicativa in tal senso.

Foto: twitter-juve