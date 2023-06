L’indiscrezione: il Fenerbahce alza il pressing, ma Cuadrado prende tempo

Il Fenerbahce vorrebbe regalarsi Cuadrado (e non solo) dopo aver ufficializzato Dzeko. Nelle ultime ore il club turco ha migliorato l’offerta biennale per l’esterno colombiano che tra pochi giorni si libererà dalla Juve a parametro zero. Cuadrado non ha detto no, ma ha preso tempo, probabilmente perché spera di avere una chance tra Serie A (la Lazio non è in corsa) e la Liga. Situazione comunque da seguire, mentre non ci sono possibilità che Perin diventi il nuovo portiere del Fenerbahce.

Foto: Instagram Cuadrado