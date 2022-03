L’indiscrezione: Criscito-Toronto, dagli accordi agli scenari

Mimmo Criscito aveva detto si al Toronto lo scorso dicembre per il prossimo luglio, esattamente come Lorenzo Insigne. Partendo da questo presupposto e ricordando che i contratti sono pronti per essere depositati (come raccontato nei giorni scorsi, firma fino al 31 dicembre 2023), dobbiamo soltanto rettificare quando è stato raccontato nelle ultime ore. Non è vero che Criscito abbia deciso di restare perché deve stare vicino al Genoa impegnato nella lotta per salvezza, semplicemente perché è infortunato. E proprio per questo raggiungerà il Toronto entro metà aprile, se sarà perfettamente recuperato, oppure dal prossimo luglio in compagnia di Insigne. Criscito ha deciso di andare in Canada quando sarà pronto per giocare, possibilmente entro un mese, altrimenti subito dopo. Questo soltanto per chiarire, alla larga da ricostruzioni fantasiose e senza fondamento.

Foto: Twitter Genoa