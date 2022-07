L’indiscrezione: Cremonese, in chiusura Ghiglione. Pressing per Magnani

La Cremonese ha mosso ulteriori passi per l’esterno destro Ghiglione che ha ancora un anno di contratto con il Genoa e che vuole restare a ogni costo in Serie A. Proprio per questo motivo Ghiglione ha detto no a una proposta dalla Serie B e a un’altra dall’estero. La Cremonese sta per chiudere l’attaccante Tsadjout, rientrato al Milan dal prestito di Ascoli ed è in pressing per il difensore centrale Magnani, anche se il Verona per ora fa resistenza.

Foto: Instagram Ghiglione