Esclusiva: Cremonese, forte scatto per Ghiglione

La Cremonese sta costruendo una squadra in grado di lottare per la salvezza con alcune certezze. Dopo aver lavorato su difesa e portiere, nelle ultimissime ore ha fatto uno scatto importante per Paolo Ghiglione, esterno destro classe 1997 in uscita dal Genoa. Ci sono stati contatti proficui con il club rossoblù, Ghiglione ha altre proposte ma vorrebbe restare in Serie A. E la Cremonese ha puntato un obiettivo che potrebbe concretizzarsi.

Foto: Ghiglione Instagram