L’indiscrezione: Cosenza, tutto su Dionigi (primo nome da ieri). Alternativa Occhiuzzi

Il Cosenza ha deciso da ieri di esonerare Zaffaroni. E ora resta da formalizzare la decisione, ma prima serve il sostituto. Come anticipato ieri, Davide Dionigi è il primo nome nella lista e la novità (già dalla tarda mattinata) è che il Cosenza sta lavorando per trovare l’intesa sulla buonuscita, visto che l’ex attaccante della Reggina è ancora titolare di un contratto con il Brescia fino al prossimo giugno.

Il Cosenza confida di risolvere entro la tarda mattinata di domani, in modo da poter annunciare il nuovo allenatore. Breda non è stato mai in corsa, l’alternativa è Occhiuzzi (ancora sotto contratto), tuttavia il Cosenza conta di definire gli accordi con Dionigi e con il Brescia. Foto: Sito Ascoli