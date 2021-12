L’indiscrezione: Zaffaroni-Cosenza, vertice in giornata. Dionigi piace molto, le alternative

Il Cosenza non è contento di Zaffaroni, la proprietà potrebbe decidere di sollevarlo dall’incarico già in serata. E’ prevista una riunione per fare il punto della situazione: oggi l’orientamento è quello di cambiare per dare una sterzata e migliorare un panorama che è peggiorato nelle ultime settimane. In caso di ribaltone, il nome che piace di più è quello di Davide Dionigi che deve liberarsi dal Brescia. Se tutto andasse nel migliore dei modi, la svolta sarebbe possibile. Altrimenti, resterebbe in quota Pasquale Padalino. Ricordiamo che il Cosenza ha comunque sotto contratto Occhiuzzi, situazione da non scartare ma che deve passare da un via libera della proprietà.

FOTO: Twitter Cosenza