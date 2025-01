L’indiscrezione: Comuzzo, il Napoli spinge. Ma la Fiorentina ha una tariffa

Pietro Comuzzo ha vissuto una giornata intensa che continuerà nelle prossime ore. Il Napoli lo vuole, come anticipato stamattina, e si è spinto fino ai 30 milioni. Come già spiegato, ribadiamo la posizione della Fiorentina: per i viola Comuzzo andrebbe via solo per una cifra faraonica, la richiesta è di 35 milioni più bonus per arrivare a quota 40. La partita resta aperta, il Napoli stravede per il difensore classe 2005 ma c’è una tariffa da versare alla Fiorentina per avvicinarsi alla definizione della trattativa.

Foto: Instagram Fiorentina