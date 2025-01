Esclusiva: Comuzzo incedibile, ma il muro crolla con una super cifra. Il Napoli ci pensa

Abbiamo sempre detto, e ripetiamo, che Pietro Comuzzo per la Fiorentina è sulla carta incedibile. Stiamo parlando di un difensore centrale forte e di prospettiva, classe 2005, dal futuro assicurato. Ma ci sono cifre che possono cambiare lo status, come accaduto a Lecce con Dorgu. Anche i salentini avevano detto che Dorgu non si sarebbe mosso, poi il Manchester United si è presentato con alle condizioni giuste (circa 40 milioni) e il banco è saltato. La stessa cosa può accadere per Comuzzo, servono 35 milioni più 5 di bonus. Il Napoli ci sta pensando concretamente, apprezza molto il profilo e lo ritiene un grande investimento per il futuro. Il club azzurro segue altri difensori centrali, ma può decidere presentare una proposta di quel tipo per il talentuoso 2005. E il famoso banco salterebbe perché l’incedibilità di Comuzzo resta, ma diventerebbe pura teoria in caso di proposte faraoniche. Come per Dorgu…

Foto: Instagram Fiorentina