L’indiscrezione: Clarke aveva aperto alla Lazio, ma il Sunderland vuole far crescere la valutazione

La Lazio ci ha concretamente provato per Jack Clarke, esterno offensivo classe 2000 in forza al Sunderland. Nel pomeriggio c’è stata una conference call tra i due club, la richiesta del Sunderland non è di 30 milioni ma di 20-22 più bonus. Il retroscena consiste nel fatto che Clarke aveva dato il via libera al trasferimento, considera il salto dalla Championship alla Serie A un’opportunità unica. La Lazio si è spinta fino a 15 milioni, ma il Sunderland ritiene che la seconda parte della stagione potrà far crescere la valutazione, già importante, di Clarke. Non ci sono conferme su Rowe del Norwich, continua a essere proposto Bernardeschi fin qui senza sbocchi. Gil del Tottenham è un nome che resta sullo sfondo, senza escludere sorprese.

Foto: Instagram Clarke