Esclusiva: Lazio, riflettori accesi sull’attaccante Clarke del Sunderland

La Lazio vuole fare un attaccante esterno negli ultimi giorni di mercato. Dopo aver valutato Gil del Tottenham, nelle ultimissime ore è stata avviata una trattativa con il Sunderland per Jack Clarke, classe 2000, che ha un lungo contratto con il suo attuale club e che in questa stagione ha già segnato 13 gol in 29 partite, evidenziando una grande prolificità. La Lazio ha acceso i riflettori su Clarke, seguiremo gli sviluppi.

Foto: logo Lazio