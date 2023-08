È fatta per Alberto Tentardini dal Catanzaro al Cerignola, esattamente come vi avevamo anticipato oltre una settimana fa. Accordo biennale per il terzino sinistro classe 1997, via libera al punto che domani Tentardini è atteso nel ritiro dei pugliesi e si metterà a disposizione di Ivan Tisci.

Foto: sito Cerignola