Un nuovo terzino sinistro per l’Audace Cerignola. Trattativa in stato avanzato, quasi ai dettagli, per il trasferimento in Puglia di Alberto Tentardini, classe 1996 e in uscita dal Catanzaro. Prevedibilmente chiuso dalla concorrenza per il prossimo torneo di Serie B, Tentardini sta per fare una scelta diversa.

Foto: sito Audace Cerignola