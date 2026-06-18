L’indiscrezione: centrocampo Atalanta, cosa c’è oltre Gaetano

18/06/2026 | 23:59:18

L’Atalanta ha intenzione di chiudere la trattativa per Gianluca Gaetano, vi abbiamo detto tutto: dalla priorità per il ruolo di regista svelata un paio di giorni fa all’intesa impostata con il Cagliari. Poi l’Atalanta prenderà altri due o tre interpreti di quel ruolo, piace sempre moltissimo Mandela Keita del Parma, da tenere in considerazione Samuele Ricci, in salita da giorni l’opzione Jashari che vuole restare al Milan, inaccessibile per costi Atta, possono esserci opzioni all’estero e non va trascurata la mossa Gudmundsson nel ruolo di mezzala. Ma l’Atalanta non ha fretta, le due mosse più urgenti riguardano il regista (Gaetano) e il terzino destro (Savona in pole, come raccontato in esclusiva a partire dallo scorso 27 maggio).

Foto: sito Cagliari