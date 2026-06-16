Il retroscena: Gaetano scala posizioni, è il primo nome per la regia dell’Atalanta

16/06/2026 | 11:45:57

L’Atalanta cerca centrocampisti. Vi abbiamo anticipato diversi nomi, per la regia sta scalando posizioni Gianluca Gaetano, classe 2000 del Cagliari, al punto che possiamo inserirlo al primo posto della lista. L’ex Napoli è stato accostato a diverse squadre, ma l’Atalanta ha mosso i passi più significativi. Il club sardo non vorrebbe privarsene, valuta Gaetano almeno 15-16 milioni più bonus, ma la Dea si muoverà. E ha intenzione di spendere 10-12 milioni per il cartellino di un centrocampista ritenuto l’ideale per gli schemi di Sarri. Piace sempre Jashari, che ha altre caratteristiche ma all’interno di una trattativa non semplice. I tentativi per Da Cunha sono stati respinti (è stata la prima mossa di qualche settimana fa), la valutazione di Atta oggi è proibitiva. In lista c’è Samuele Ricci e soprattutto Mandela Keita che ha comunque qualità diverse da Gaetano. L’Atalanta si è già informata e farà un tentativo concreto.

Foto: Instagram Geatano