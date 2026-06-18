Esclusiva: Gaetano “vede” l’Atalanta. Il summit e i dettagli

18/06/2026 | 12:06:52

Qualche giorno fa vi avevamo anticipato che Gianluca Gaetano sarebbe stato al primo posto nella lista dell’Atalanta per il ruolo di regista. Ieri abbiamo aggiunto che la trattativa con il Cagliari sarebbe entrata nel vivo e che in serata ci sarebbe stato un incontro. Possiamo aggiungere che l’incontro è andato molto bene e che sono state poste le basi per una felice conclusione della trattativa. Intesa impostata per 10-11 milioni più 3-4 di bonus. Gaetano sarà molto probabilmente la prima mossa Atalanta per un centrocampo nuovo di zecca, quello da consegnare a Maurizio Sarri.

Foto: sito Cagliari