L’indiscrezione: centrocampista Inter, ha vinto Klaassen. E Agoumé…

Sarà Davy Klaassen, 30 anni compiuti lo scorso febbraio, il nuovo centrocampista dell’Inter. In vantaggio da ieri sera, il club nerazzurro ha aspettato che giocasse con l’Ajax dopo aver impostato tutti gli accordi. Contratto di un anno con opzione di rinnovo automatico a condizioni favorevoli. Alla fine l’Inter ha preso il centrocampista come vi avevamo anticipato tre giorni fa, ha scartato i vari Ndombele e Maxime Lopez, ha scelto con convinzione Klaassen. E nelle prossime ore spera di trovare una sistemazione per Agoumé che fin qui ha detto no a varie destinazioni.

Foto: Instagram Klaassen