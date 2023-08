Federico Ceccherini e Kevin Lasagna salutano il Verona. Dopo quanto anticipato nei giorni scorsi, il difensore centrale e l’attaccante sono pronti a legarsi con il Karagumruk, una doppia – rapida – trattativa che aspetta soltanto di essere formalizzata. Ceccherini e Lasagna partiranno in giornata per Istanbul, domani entrambi svolgeranno le visite e poi firmeranno per il Karagumruk.

Foto: Instagram Lasagna