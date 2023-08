Esclusiva: Karagumruk, trattativa con il Verona per Ceccherini e Lasagna

Il Karagumruk vuole fare la spesa in Italia. Contatti proficui per il difensore Federico Ceccherini e l’attaccante Kevin Lasagna, entrambi in uscita da Verona. Non siamo ancora agli accordi definitivi, ma la trattativa è partita molto bene e si potrebbe arrivare presto alla definizione.

Foto: Instagram Hellas Verona