Esclusiva: panchina Cremonese, in arrivo Alvini. Contratto biennale

Massimiliano Alvini si avvia a diventare il nuovo tecnico della Cremonese. Dopo un lungo tira e molla, ormai il Perugia è sul punto di liberare l’allenatore che aveva sottoscritto un contratto fino al 2024. La Cremonese ha saputo aspettare, il Perugia ha gestito la situazione non nel modo migliore, adesso sta per arrivare il via libera. Alvini si appresta a diventare il nuovo allenatore della Cremonese, pronto un contratto biennale. Il Perugia ha sondato diversi nomi, tra gli ultimi quello di Fabrizio Castori (cercato anche dall’Ascoli).

Foto: Facebook Alvini