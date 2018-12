L’indiscrezione: casting panchina Foggia, gli aggiornamenti

Dopo l’esonero di Grassadonia, il casting per il nuovo allenatore del Foggia continua e dovrà per forza avere una soluzione a stretto giro di posta. Vi abbiamo raccontato dei contatti approfonditi e continui con Delio Rossi, un discorso che va avanti da ieri – come anticipato – malgrado le smentite di rito. Confermiamo la fiducia nettamente in calo del club nei riguardi del direttore sportivo Nember, tra le accuse quella di aver condotto un mercato con troppe “figurine” pensando soprattutto ai nomi e non alla profondità del progetto. Nember per ora resta in carica, ha proposto Delneri e nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti. Intanto tra tre giorni il Foggia scende in campo per la delicata gara contro la Cremonese. E il casting panchina continua…