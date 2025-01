L’indiscrezione: Casadei, il Chelsea accetta l’offerta. Due soluzioni Lazio. E sprint per chiudere

Il Chelsea ha accettato l’offerta della Lazio per Cesare Casadei che vi abbiamo svelato nella giornata di giovedì. Funziona così: 12 milioni più il 25 per cento da eventuale futura vendita. Che poi potrebbe anche essere 10 milioni più 1 di bonus più il 30 per cento, cambia poco. A queste condizioni si chiude, il Chelsea lo ha comunicato anche poche ore fa. Dopo quanto vi avevamo svelato nei giorni precedenti, la prima svolta si è consumata il 15 gennaio con l’incontro tra Lotito e gli agenti, in quelle ore un sito dedicato alla Lazio aveva dato Belahyane a un passo e ora si preoccupa di recuperare il terreno, incollando e raccattando notizie non sue. Tra poco ci sarà un incontro con gli intermediari dell’operazione, lavori in corso per arrivare alla definizione tra stasera e domani.

Foto: Instagram Casadei