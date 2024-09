L’indiscrezione: Capuano-Foggia, prima la rescissione unilaterale con il Taranto

Eziolino Capuano sarà il nuovo allenatore del Foggia, come anticipato nella serata di ieri. Prima ci sarà la rescissione unilaterale con il Taranto: utilizzando una nuova normativa, il tecnico presenterà le dimissioni all’INPS senza passare dal suo vecchio club e rinunciando a qualsiasi tipo di buonuscita. In questo modo Capuano si libererà da un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e notificherà la scelta con una Pec al settore tecnico. Quindi potrà firmare il biennale con il Foggia, dirigerà l’allenamento e si preparerà all’esordio contro il suo vecchio Avellino.

Foto: Instagram Taranto