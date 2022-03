L’indiscrezione: Cambiaso, corsa a tre. E l’Inter gradisce molto

Andrea Cambiaso sarà un uomo mercato, su questo non ci sono dubbi. Per il momento l’esterno sinistro classe 2000 (che può giocare anche sulla corsia opposta) pensa alla salvezza del Genoa, ma i contatti sono continui. Rispetto a quanto raccontato quasi un mese fa, confermiamo il forte interesse dell’Inter, a prescindere dal rinnovo di Perisic ancora da scrivere e comunque in piedi. A maggior ragione se il croato non dovesse accettare la proposta attuale (un anno più opzione). Su Cambiaso anche Juventus e Napoli, tenendo comunque che gli azzurri per la fascia sinistra (già occupata da Mario Rui) hanno intenzione di definire l’operazione Olivera. Quest’ultimo è in lizza da gennaio, si sapeva che per il mercato invernale non sarebbe stato liberato dal Getafe e che l’operazione sarebbe stata programmata per l’estate. Su Cambiaso al momento non ci sono altri club italiani, piace al Tottenham ma l’opzione Serie A – almeno oggi – resta la più concreta.

Foto: Twitter Genoa