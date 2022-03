Esclusiva: Cambiaso, incontro con l’Inter. Ora summit con il Napoli. E la Juve…

Andrea Cambiaso ha temuto fortemente di essersi infortunato al ginocchio durante Genoa-Inter. Ha temuto soprattutto che si trattasse di una cosa seria, per fortuna ne avrà soltanto per qualche settimana. L’esterno classe 2000 ha un contratto breve con il Genoa (scadenza giugno 2023) e almeno tre pretendenti in Italia.

L’Inter si è mossa prima di tutti, c’è già stato un incontro molto blindato ed è stata manifestata il desiderio di portarlo in nerazzurro. Tutto questo malgrado l’arrivo di Gosens a sinistra e i discorsi aperti per il rinnovo di Perisic (a proposito: la proposta è di un annuale con opzione, la richiesta è biennale, l’Inter vorrebbe andare fino in fondo ma dipenderà anche dal croato). Cambiaso per i nerazzurri è un investimento, ma non alle condizioni del Genoa: 15 milioni. Non perché il ragazzo non valga quella cifra, anzi, ma perché ha soltanto un anno e mezzo di contratto. L’Inter continuerà a seguire con estrema attenzione, ma nelle prossime ore (entro domani) ci sarà un summit con il Napoli.

Anche Giuntoli è un profondo estimatore di Cambiaso, aveva fatto di tutto per mandarlo a Bari in prestito qualche anno fa, lo ritiene un predestinato nel ruolo. E la Juve ha preannunciato con una telefonata il forte interesse, con incontro programmato per le prossime settimane. Insomma, l’Inter si è mossa per prima (con tanto di incontro blindato), le altre stanno arrivando. Per la valutazione definitiva c’è tempo e molto dipenderà anche dall’esito della stagione del Genoa.

