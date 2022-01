L’indiscrezione: Caicedo-Inter, confermato domani. Cinque mesi di contratto

Felipe Caicedo sarà un nuovo attaccante dell‘Inter. Vi avevamo raccontato poco fa che entro domani il club nerazzurro avrebbe voluto chiudere l’operazione, in modo da sottoporre alle visite mediche il pupillo di Simone Inzaghi. In serata Caicedo ha raggiunto un accordo con il Genoa per la buonuscita, quindi c’è il via libera.

La punta adesso è attesa a Milano. Dopo Gosens, l’allenatore nerazzurro avrà anche l’attaccante. Contratto di 5 mesi, scadenza a giugno.

Foto: Twitter Genoa