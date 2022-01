Esclusiva: Inter, vertice martedì. Caicedo in corsa, Zaza no. E su Sensi…

L’Inter farà un vertice di mercato, probabilmente martedì. La possibilità che arrivi una punta dopo l’infortunio a Correa sono assolutamente in piedi. A Simone Inzaghi piace Caicedo, lo conosce benissimo dai tempi della Lazio, è una possibilità da tenere in considerazione. Contrariamente a Simone Zaza, in esubero al Torino, che è stato proposto nelle ultime ore ma che non rientra nei piani nerazzurri. Verrà fatto il punto anche su Stefano Sensi: la Samp aspetta e non si è rassegnata, il centrocampista vorrebbe andare ma deve portare pazienza. Se partisse lui, resterebbe Vecino che è un obiettivo concreto della Lazio anche a parametro zero. Si cercherà di capire eventuali chance per l’esterno sinistro, tuttavia – ribadiamo – oggi Kostic non è un obiettivo dell’Inter. Esattamente come non ci sono chance per Thorsby, più volte accostato ai nerazzurri ma senza margini di manovra.

FOTO: twitter genoa