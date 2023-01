L’indiscrezione: Cagliari tra Nainggolan, Chiriches e gli aggiornamenti su Viola

Radja Nainggolan vuole a ogni costo il Cagliari: non è una novità dopo quanto raccontato nelle ultime settimane, ci sono sempre più margini per arrivare a un accordo. Lo scorso 3 gennaio vi parlammo di Nandez come possibilità in uscita, ma ci vorrebbe una proposta davvero irrinunciabile. Da seguire le evoluzioni di Nicolas Viola: la Reggina lo segue, per ora non è uscita allo scoperto ma è una traiettoria possibile per i prossimi giorni. Ranieri ha chiesto un difensore centrale, gradirebbe Colley e Chiriches, ma è più facile arrivare al romeno in uscita dal Sassuolo. Intanto, Sirigu decide in base alle proposte che gli sono arrivate…

Foto: Twitter Cagliari