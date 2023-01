Nainggolan-Nandez-Viola: il balletto a centrocampo del Cagliari

Il Cagliari farà qualcosa a centrocampo. Ranieri nel giorno della presentazione non si è voluto sbilanciare su Nainggolan che resta, comunque, una possibilità. Meglio ancora: la volontà del belga, dopo essersi liberato dall’Anversa, è quella di tornare e quindi la situazione va seguita. Esattamente come capiremo se il forte desiderio di Gattuso di avere Nandez a Valencia porterà a un’offerta convincente malgrado il momento delicato del club spagnolo. Aggiornamento su Nicolas Viola: alla Reggina piace, ma fin qui non è stata avviata una trattativa e molto dipenderà dagli eventuali esuberi degli amaranto in quel reparto.

Foto: twitter Cagliari