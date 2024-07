L’indiscrezione: il Verona ci prova per Natan, Conte per ora lo blocca. E Brescianini…

Il futuro di Natan al Napoli resta leggermente in bilico, ma per Conte non è il momento di prendere una decisione. E quindi per ora il brasiliano resta dov’è. A maggior ragione dopo la partenza sempre più probabile di Ostigard destinato al Rennes e in attesa degli ultimi dettagli. Nelle ultime ore Natan, che sta valutando anche altre opportunità, è stato richiesto dal Verona e all’Hellas l’idea non dispiacerebbe. Ovviamente ci sarebbe un nodo ingaggio da risolvere, il Verona contribuirebbe per 300-400 mila euro. Ma per ora non si può procedere in direzione Natan. Il Napoli continua ad apprezzare Marco Brescianini, ci sono stati contatti sia con il suo agente che con il Frosinone. La valutazione è sopra i 10 milioni, al Milan spetta una percentuale. L’Atalanta era in pole ma per il momento si è fermata. Il Napoli affonderebbe se uscisse Gaetano (il Cagliari ci sta provando più di altri). E la duttilità di Brescianini potrebbe tornare utile a Conte.

Foto: Instagram Natan