L’indiscrezione: Breda nel pomeriggio a Terni, svolta confermata

Roberto Breda torna a Terni per sostituire Cristiano Lucarelli. La svolta si consumerà nel pomeriggio quando l’allenatore sarà nella città che conosce bene per gli ultimi accordi e per le firme. Contratto prevedibilmente fino a giugno con eventuale opzione, ma si tratta davvero di dettagli. Confermato quanto anticipato ieri, nel bel mezzo di un valzer che non comprendeva più allenatori come Castori e Oddo ancora accostati alla Ternana quando non c’erano più margini. Breda al comando della corsa, nel pomeriggio gli accordi.

Foto: Instagram Ternana