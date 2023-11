Esclusiva: panchina Ternana, scendono Oddo e Castori. In lizza Breda (e non solo)

Cristiano Lucarelli viaggia verso l’esonero sulla panchina della Ternana, ma non gli è stato ancora comunicato. Tra stasera e domattina si saprà qualcosa di più concreto, il rischio è forte anche se gli errori commessi sono da distribuire ben oltre il responsabile della panchina. Il problema è che ancora la Ternana non riesce a trovare il sostituto: la candidatura di Castori non è stata approfondita perché era stato cercato la scorsa estate dalla vecchia proprietà prima di puntare ancora su Cristiano Lucarelli, Oddo non è molto convinto, Maran è stato sempre molto complicato, pochi minuti fa contatto diretto per chiedere la disponibilità a Roberto Breda in una lista che potrebbe però comprendere la valutazione su qualche altro nome (Aglietti, Silvio Baldini e non solo).

Foto: Instagram Ternana