L’indiscrezione: Bowie-Pinamonti-Piccoli, gli intrecci

06/07/2026 | 00:15:43

C’è un giro di attaccanti che si può sviluppare nei prossimi giorni. Vi avevamo svelato l’interesse della Lazio per Roberto Piccoli, confermiamo. Ci dovranno essere accordi con la Fiorentina sulla formula, ma la soluzione intriga la Lazio. Proposto anche Andrea Pinamonti che non ha lo stesso gradimento. Pinamonti non è una pista calda per la Roma, piace molto al suo ultimo allenatore Grosso ora a Firenze. Ma i viola giocano con il 4-3-3 e hanno già Kean, vedremo. Il Sassuolo sta pensando a Kieron Bowie per l’eventuale sostituzione, l’attaccante scozzese del Verona è un obiettivo – come anticipato – anche del Cagliari, ma servono almeno 10 milioni.

Foto: X Fiorentina