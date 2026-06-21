Esclusiva: il Cagliari apprezza Bowie, il Verona prova a resistere

21/06/2026 | 23:55:37

Il Cagliari non è interessato a Broja, come spiegato nei giorni scorsi. E invece apprezza molto Kieron Bowie, classe 2002, sorpresa dello scorso gennaio quando il Verona impostò e chiuse velocemente la trattativa con gli scozzesi dell’Hibernian per circa 6 milioni. Il Cagliari è in pressing, l’attaccante piace molto e ha già evidenziato le sue qualità nella prima esperienza in Serie A. Il Verona sta provando a resistere perché vorrebbe puntare su Bowie anche in B, ma il Cagliari ha mosso i primi passi.

Foto: sito Verona