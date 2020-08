L’indiscrezione: Boscaglia al Palermo (ora è fin troppo chiaro) entro Ferragosto. I dettagli

Roberto Boscaglia non resterà alla Virtus Entella, malgrado le sue parole di diversi giorni fa avessero fatto scattare la trappola e qualcuno c’è cascato. Boscaglia allenerà il Palermo, entro Ferragosto gli accordi definitivi. Il tempo di liberarsi dalla Virtus Entella, forse già nella giornata di domani, poi firmerà il contratto con il Palermo: in linea di massima un anno con opzione. Il suo futuro è in Sicilia, non in Liguria…

Fonte: sito ufficiale Brescia