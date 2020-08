Boscaglia e il Palermo: dalle parole ai fatti

Roberto Boscaglia resta sempre in orbita Palermo. Non da oggi o da ieri, ma da quando aveva rilasciato giustamente le dichiarazioni di prudenza proprio perché legato alla Virtus Entella. Ma quella prudenza non combaciava con i fatti, già da allora, perché non c’era intesa sui programmi. Quelle parole andavano quindi prese con prudenza, non con la certezza che sarebbe rimasto in Liguria. Infatti, nei prossimi giorni Boscaglia dovrebbe liberarsi dall’Entella, a quel punto il Palermo sarebbe (sarà) pronto.

Foto: sito Entella