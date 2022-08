L’indiscrezione: Bologna, sprint Lucumi e accordo molto vicino. Schuurs, avanti Toro

Il Bologna sta per ingaggiare il difensore centrale che stava inseguendo da settimane. Si tratta di John Lucumi, colombiano classe 1998 in forza al Genk. Secondo quanto anticipato da Gianluigi Longari per Sportitalia, la trattativa con il club belga è in fase avanzata, molto vicina alla definizione. Il Bologna si sta avvicinando agli 8 milioni più bonus ed eventuale percentuale su futura vendita. Il Bologna aveva seguito anche Perr Schuurs dell’Ajax ma quest’ultimo, come raccontato nei giorni scorsi, è un chiodo fisso del Torino che si sta avvicinando alla definizione della trattativa. Operazione da circa 10 milioni.

Foto: Instagram Genk