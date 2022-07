Sportitalia: Bologna su Lucumí per sostituire Theate

John Lucumí entra in orbita Bologna. Stando a quanto riportato da Gianluca Longari, attraverso un tweet, il club emiliano ha messo il difensore del Genk in cima alla lista per sostituire Theate. Classe ’98, già nel giro della Nazionale colombiana, piede sinistro e alto un metro e 87 centimetri per 84 chilogrammi di peso, occupa abitualmente la posizione di centrale di sinistra nella difesa della squadra belga. Difensore che fa della stazza fisica il suo punto di forza, infatti tende ad avere un atteggiamento “aggressivo”, puntando molto sull’intervento in anticipo.

#Bologna per il dopo #Theate uno dei primi nomi sulla lista di #Sartori è Jhon #Lucumí difensore colombiano 🇨🇴 in forza al #Genk — Gianluigi Longari (@Glongari) July 30, 2022

Foto: Genk Instagram