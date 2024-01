L’indiscrezione: Bocic in uscita da Catania. C’è anche la Virtus Francavilla

Il Catania manderà a giocare Milos Bocic, attaccante serbo classe 2000 che in Sicilia non ha tanta visibilità. Diversi club di Serie C sono in pressing, nei giorni scorsi soprattutto il Foggia, ma ci sono stati sondaggi anche della Juve Stabia. Occhio alla Virtus Francavilla che si è messa in fila e che potrebbe utilizzare la carta Gabriele Artistico. Su quest’ultimo, come raccontato ieri, ci sono diversi club, ma il Catania ha già proposto 500 mila euro e può raddoppiare la proposta con la possibilità di lasciare Artistico a Francavilla fino alla conclusione della stagione. Per ora è solo una traccia da seguire.

Foto: logo Catania