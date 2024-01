Jerome Boateng, countdown Salernitana

Jerome Boateng è da tempo in trattativa con la Salernitana del direttore Sabatini, intenzionato a consegnare a Filippo Inzaghi un difensore di grande esperienza per tentare di replicare l’impresa salvezza di due anni fa. Una trattativa svelata il 15 gennaio da SalernoNotizie e che potrebbe arrivare – presto – alla definitiva fumata bianca. Per l’esperto calciatore teutonico è pronto un accordo della durata di sei mesi con un compenso intorno al mezzo milione di euro. Prima di formalizzare l’accordo, però, la Salernitana dovrà sistemare l’indice di liquidità cedendo qualche calciatore. Ma la strada è tracciata.

Foto: Instagram Boateng