Via libera per Davide Biraschi dal Genoa al Karagumruk, una trattativa che si era già sbloccata nei giorni scorsi e che proprio negli ultimissimi minuti ha avuto l’impulso definitivo. Biraschi aveva voglia di lasciare il Genoa per andate a giocare, si trasferirà in prestito fino a giugno, in Turchia una nuova occasione.

Foto: Instagram personale