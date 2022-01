Esclusiva: Karagumruk, domani Touré e Biraschi. Sondaggio per Ribery

Il Karagumruk vuole chiudere un paio di operazioni in Italia, come anticipato ieri. Domani può essere il giorno per una doppia operazione con il Genoa, ci riferiamo al centrocampista Abdoulaye Touré e al difensore Davide Biraschi. Il club rossoblu ha dato apertura totale, se non cambierà idea domani si può chiudere. C’è di più: il Karagumruk ha fatto un sondaggio per Franck Ribery, sotto contratto con la Salernitana, in attesa di capire la fattibilità o meno. Lo stesso sondaggio è stato fatto per Martin Caceres, in uscita dal Cagliari.

Foto: Instagram personale