L’indiscrezione: Biraghi può tornare nei pensieri del Napoli

Il Napoli ha perso Olivera, un infortunio non banale e che lascerà l’uruguaiano ai box per diverse settimane. Dopo aver perso Danilo, per le rotazioni serve un difensore oppure uno specialista di fascia sinistra dove c’è Spinazzola e potrebbe essere adattato Mazzocchi. Ecco perché potrebbe riaprirsi il discorso per Cristiano Biraghi che in questi giorni chiarirà la sua posizione con la Fiorentina. Lo scorso 30 dicembre avevamo parlato di un possibile scambio con Spinazzola, adesso sarebbe un’operazione unica. È un’idea che sarà valutata, Biraghi è stato seguito anche dal Bologna che però non ha trovato una soluzione per Lykogiannis.

Foto: Instagram Biraghi