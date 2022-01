Ahmad Benali deve lasciare il Crotone entro questa sessione di mercato, non ci sono margini di manovra per ricucire dopo le recenti incomprensioni, il contratto scadrà nel 2023. Ci sono stati diversi sondaggi da due o tre club di Serie B, compreso il Brescia, ma occhio sempre alla soluzione Monza per un altro colpo di spessore dopo Ramirez, Molina e soprattutto Mancuso.

Foto: Sito Crotone