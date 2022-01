Esclusiva: Benali, il Brescia c’è. Ma il Monza può scavalcare

Ahmad Benali lascerà il Crotone e, confermiamo, il Brescia è molto interessato. Pur all’interno di un contenzioso tra Cellino e Inzaghi: il presidente vorrebbe andare sui giovani, l’allenatore vorrebbe gente già pronta è abituata a vincere. Benali sta per compiere 30 anni, in condizioni di normalità è un valore aggiunto per la Serie B. Ma attenzione alle sorprese: il Monza può esserlo, ha già preso Molina dal Crotone e l’opzione Benali potrebbe stuzzicare nei prossimi giorni.

FOTO: Facebook Crotone