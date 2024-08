L’indiscrezione: Bellanova-Atalanta in chiusura. Le cifre e la tempistica

Raoul Bellanova si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Atalanta. Possiamo darvi le cifre che sono state ormai concordate tra il club di Percassi e il Torino: 20 milioni più 4 di bonus. Al punto che sono già state fissate le visite mediche per la giornata di domani, visto che ormai mancano pochissimi dettagli per arrivare alla definizione. L’Atalanta ha deciso di accelerare perché, dopo aver trovato l’accordo con il Flamengo per Wesley, il club brasiliano ha chiesto ancora qualche giorno per poter utilizzare il terzino. A quel punto Gasperini ha chiesto di virare per Bellanova, ormai siamo in dirittura d’arrivo. Il Torino sta pensando a Pedersen per sostituire l’esterno italiano, rientrato al Feyenoord dopo il prestito con il Sassuolo. Già la scorsa estate vi avevamo anticipato il forte interesse del club granata per Pedersen, adesso si può avanzare.

Foto: Instagram Bellanova