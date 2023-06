L’indiscrezione: Baroni convince il Verona, ma prima la decisione su Bocchetti

Ieri vi abbiamo parlato dei contatti in corso tra Marco Baroni e il Verona. E questa situazione ha un po’ spiazzato lo Spezia che aveva messo in pole per la panchina l’ex Lecce, dopo aver contattato De Rossi, Alvini e altri candidati. Ma lo Spezia deve aspettare perché Baroni piace molto al Verona, se non fosse che prima occorre capire la posizione di Salvatore Bocchetti. Quest’ultimo ha ancora chance di allenare l’Hellas, non più con Zaffaroni al suo fianco, e nelle prossime ore verrà presa una decisione definitiva. Quanto a Hien, confermiamo quanto anticipato venerdì: accordo totale tra i suoi agenti e l’Atalanta, da domani si lavorerà per trovare la totale quadratura tra i due club.

Foto: twitter Lecce