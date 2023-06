Esclusiva: Baroni, lo Spezia insiste ma può tornare il Verona

Nelle ultime ore lo Spezia ha alzato il pressing nei riguardi di Marco Baroni, come raccontato nella giornata di ieri. L’ex allenatore del Lecce è in cima a una mini lista che comprende Alvini e altri nomi, il club ligure sta insistendo per arrivare agli accordi. Ma su Baroni c’è sempre forte il Verona che potrebbe rilanciare in questo weekend, la Serie A avrebbe un appeal superiore. E forse anche per questo motivo lo Spezia deve aspettare.

Foto: sito Lecce