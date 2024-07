Il Bari è molto vicino a una doppia operazione per l’attacco. C’è l’accordo con Chajia, nome anticipato nei giorni scorsi, va solo perfezionata l’intesa con il Como. Esiste invece l’intesa con il Napoli (stessa proprietà) per Lorenzo Sgarbi, vanno perfezionati i bonus con l’agente del calciatore. Ma in entrambi i casi siamo molto vicini alla svolta.

Foto: logo Bari