Il Bari si sta avvicinando a Moutir Chajia, attaccante esterno belga classe 1998 in uscita dal Como e con un contratto in scadenza. Nella tarda mattinata ci sono stati contatti approfonditi, esiste il sì del diretto interessato. La trattativa è in stato avanzato, il Bari lavora per acquisire il cartellino.

Foto: logo Bari